Футбол

«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»Soccer.ru 05:25

Турецкая пресса сообщает, что нападающий "Локомотива" Эдер заинтересовал "Галатасарай".
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Агент Эдера: «Информация из Турции часто не соответствует действительности»

Матч ТВ09:14

«Галатасарай» хочет арендовать Эдера у «Локомотива»

Sports.ru04:36

Форвард «Локомотива» Эдер может перейти в «Галатасарай»

Sport24.ru06:23

«Галатасарай» может арендовать Эдера у «Локомотива»

Советский спорт05:33

«Галатасарай» хочет арендовать форварда «Локомотива»

Soccer.ru05:25

Форвард «Локомотива» Эдер может перейти в «Галатасарай» на правах аренды

Чемпионат05:06

Агент опроверг информацию об интересе «Галатасарая» к Эдеру

Спорт-Экспресс06:39
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания

Обновлено в 09:04
Происшествия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажиров

Обновлено в 08:17
Политика

Путин на Крещение окунулся в прорубь

Президент России Владимир Путин в праздник Крещения Господня по традиции окунулся в проруби, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 06:25
Авто

Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Энергоблок РАЭС снова подключен к сети

Инженеры устранили неполадки на третьем энергоблоке Ровенской АЭС. Он подключен к сети и продолжает набор мощности.
Обновлено в 08:56
Общество

«Самый милый в мире пес» умер от тоски

Обновлено в 06:06
Происшествия

Следствие попросило суд арестовать Рыбку и Лесли

Нагатинский районный суд Москвы получил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), которых подозревают в вовлечении в занятие проституцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Белова.
Обновлено в 10:05
Общество

Яйцо-рекордсмен Instagram «треснуло»

Обновлено в 07:07
Происшествия

В результате взрыва трубопровода в Мексике погибли 66 человек

В результате взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 66 человек.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ

На известную певицу Лолиту Милявскую подали в суд из-за огромного долга за коммунальные услуги.
Обновлено в 05:52
Общество

Королеву Великобритании уличили в нарушении закона

Королеву Великобритании Елизавету II заметили за рулем машины без пристегнутого ремня безопасности.
Обновлено в 07:51
Происшествия

В США из-за снегопадов отменили две тысячи рейсов

Обновлено в 09:06
Интернет

Facebook протестирует приложение с мемами и гифками для подростков

Обновлено в 05:13
Происшествия

В Гданьске похоронили убитого мэра Адамовича

Как передавало ИА REGNUM, 13 января 2019 г. в Гданьске во время благотворительного концерта WOŚP было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича.
Обновлено в 10:09
Политика

Филарет назвал себя патриархом всея Руси

Глава бывшего Киевского патриархата Филарет (в миру Михаил Денисенко) начал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси — Украины.
Обновлено в 09:18
Авто

Tesla заявила о намерении сократить 7% сотрудников

Как отметил Маск, теперь для того, чтобы сохранить стоимость автомобилей на уровне 35 000 долларов США, а также получать прибыль от продаж, необходимо сократить штат сотрудников на 7%. Как отметил генеральный директор компании, эта мера является крайней, но вынужденной.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилой многоэтажке в Архангельске

Обновлено в 10:03
Происшествия

На Камчатке офицер утопил в болоте боеприпасы на 1,3 млн рублей

«Государству причинен ущерб на общую сумму более 1,3 млн рублей», — сказано в сообщении.
Обновлено в 09:58
Спорт

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК по непонятным причинам скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В Балашихе пять человек отравились угарным газом

Пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом в подмосковной Балашихе, один из пострадавших остается в больнице, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 09:23
Происшествия

На востоке Москвы зарезали мужчину

Мужчину, заступившегося за спутницу, зарезали рядом с караоке-баром в столичном районе Перово, обвиняемый арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:16
Общество

Во Франции проходят массовые протесты «жёлтых жилетов»

Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Во Владимире водитель умер за рулём и сбил насмерть пешехода

Полиция выясняет обстоятельства ДТП во Владимире, в котором, по предварительным данным, водитель иномарки скончался за рулём и сбил насмерть пешехода.
Обновлено в 09:43
Музыка

Архив омской панк-группы «Гражданская оборона» выставляют на торги

Архив состоит из рукописей, автографов, документов, аудио и видео пленок, фотографий Егора Летова и «Гражданской Обороны» за 1980-2000-е годы.
Обновлено в 06:29
Авто

Представлен обновлённый Ford Mondeo

Обновлено вчера в 10:21
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
Шоу-бизнес

Диана Арбенина перенесла сердечный приступ

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина перенесла сердечный приступ.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов

Обновлено в 03:48
Общество

Регионы хотят освободить граждан от «газовых» долгов

Долг жителей республики перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» только за третий квартал 2018 года достиг 3 млрд рублей, и этот фактор, по словам депутата, серьёзно бьёт по политической стабильности в регионе.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Квартиру экс-губернатора Приморья в Москве обокрали на 7,5 млн рублей

Экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин заявил в полицию о краже денег и ювелирных украшений на 7,5 млн рублей из квартиры в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
Обновлено в 07:05
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