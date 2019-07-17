Футбол

Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»Российская газета вчера в 15:44

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покидает "Ростов", за который выступал 11 лет. Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
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Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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