Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»Российская газета вчера в 15:44
Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покидает "Ростов", за который выступал 11 лет. Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
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В ФК «Ростов» объяснили уход Александра Гацкана желанием чаще выходить на поле
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