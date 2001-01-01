Экономика

ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решениеКоммерсантъ вчера в 18:17

В группе ИСТ от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.
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Крупнейший лизингодатель РФ пока отказался от планов по созданию собственного ж/д оператора

Банки.ру02:29

ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решение

Коммерсантъвчера в 18:17
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Авто

АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4

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Авто

Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу

Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
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Израиль начал обстрел сектора Газа

Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57

Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:57
Экономика

В России увеличились закупки отечественных лекарств

С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

Минобороны России передаст Таджикистану военные городки

Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии

В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие

Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста

Обновлено в 02:19
Происшествия

На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар

В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено вчера в 15:01
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 09:57
Важное за сутки

Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование жидкостей для мытья пола.
Обновлено в 01:48
Космос

Китай активизирует совместные космические исследования с Европой

Синьхуа 25 марта, со ссылкой на информацию, полученную от Академии наук Китая, сообщает о запущенном совместном китайско-европейском проекте исследования взаимодействий между солнечным ветром и земной магнитосферой.
Обновлено вчера в 09:13
Хоккей

Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Уральская модель назвала причины разрыва с Егором Кридом

Уральская модель Дарья Клюкина разоткровенничалась о своих личных отношениях.
Обновлено в 00:35
Культура

Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры

Обновлено вчера в 07:54
Политика

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Общество

Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес

Павел Майков увел жену у своего лучшего друга

Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном

Влюбленные воспитывают пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю Софию.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В торговом центре в Баку произошел пожар

Обновлено в 02:29
Политика

Эксперты рассказали о судьбе российских губернаторов после отставки

Четверть российских губернаторов остались во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 00:20
Происшествия

В Москве школьница ударила ножом одноклассницу

Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:30
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
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Группа инвесторов, совместно реализующих инвестиционные проекты и управляющих компаниями и предприятиями, работающими в различных отраслях российской экономики. Штаб-квартира - в Москве. В 2013 году на основе части активов, сформированных в Группе "ИСТ", была создана холдинговая компания ICT Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре, управляющаяся независимым менеджментом и реализующая самостоятельную инвестиционную стратегию.
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