Экономика
ГТЛК приняла тяжеловзвешенное решениеКоммерсантъ вчера в 18:17
В группе ИСТ от комментариев воздержались, но подтвердили, что период эксклюзивности по сделке с ПТК истек. В Brunswick от комментариев отказались.
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Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Обновлено вчера в 03:04
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Адвокат Кристиан Томас, представляющий интересы Toyota, в своем обращении в EUIPO в марте этого года указал, что название японской модели и российского автомобильного бренда схожи до степени смешения.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Израиль начал обстрел сектора Газа
Израильские войска начали операцию против сектора Газа в ответ на ракетный обстрел, в результате которого был разрушен жилой дом и пострадали семь человек, в том числе два ребенка.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии самолет пятого поколения Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57 и выразил надежду, что он будет приобретён этой страной, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 00:57
Экономика
В России увеличились закупки отечественных лекарств
С начала 2019 года жители России чаще покупают отечественные препараты.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Депутат в Бурятии взял в аренду озеро, связанное с Байкалом
Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в Бурятии, где администрация Северо-Байкальского района предоставила в аренду местному депутату озеро, которое связано с Байкалом, оформив его как земельный участок.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии
В Венесуэле произошло новое масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщил информированный источник в местной полиции.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
На центральном рынке Махачкалы произошёл пожар
В Махачкале на центральном рынке произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено вчера в 18:45
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено вчера в 15:01
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено вчера в 09:57
Важное за сутки
Росконтроль назвал лучшие средства для мытья пола
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование жидкостей для мытья пола.
Обновлено в 01:48
Космос
Китай активизирует совместные космические исследования с Европой
Синьхуа 25 марта, со ссылкой на информацию, полученную от Академии наук Китая, сообщает о запущенном совместном китайско-европейском проекте исследования взаимодействий между солнечным ветром и земной магнитосферой.
Обновлено вчера в 09:13
Хоккей
Овечкин встретился с Трампом в Белом доме
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Уральская модель назвала причины разрыва с Егором Кридом
Уральская модель Дарья Клюкина разоткровенничалась о своих личных отношениях.
Обновлено в 00:35
Культура
Объявлены лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры
Обновлено вчера в 07:54
Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено в 02:09
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено вчера в 18:24
Космос
В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия
Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено вчера в 06:23
Шоу-бизнес
Павел Майков увел жену у своего лучшего друга
Полтора года звезда страдал от неразделенной любви, так как Мария Саффо была гражданской женой его лучшего друга Михаила Горевого и подругой жены Майкова, да к тому же, крестной матерью его сына.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отправилась в путешествие со своим сыном
Влюбленные воспитывают пятилетнего сына Роберта и трехлетнюю Софию.
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед русскими
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала американского журналиста Фарида Закарию извиниться перед россиянами за «бесконечное обливание грязью», а также лично перед президентом США Дональдом Трампом за слова о ряде «очевидных фактов», указывающих на якобы сговор главы государства с русскими.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В торговом центре в Баку произошел пожар
Обновлено в 02:29
Политика
Эксперты рассказали о судьбе российских губернаторов после отставки
Четверть российских губернаторов остались во властных структурах страны после отставки.
Обновлено в 00:20
Происшествия
В Москве школьница ударила ножом одноклассницу
Пострадавшая госпитализирована, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 02:30
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27