Экономика
ГД РФ рассмотрит законопроект о снижении до 10% НДС на плоды и ягодыКрасная весна 17 июля в 18:15
Законопроект о снижении до 10% налога на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодную продукцию, рассмотрит 18 июля Государственная Дума России, 17 июля сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
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Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении
Государственная Дума РФвчера в 06:58
Правительство РФ уточнит перечень фруктов и ягод для снижения НДС
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В Госдуме готовится проект закона о понижении НДС до 10 процентов на ягоды и фрукты
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
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