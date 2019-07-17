Экономика

ГД РФ рассмотрит законопроект о снижении до 10% НДС на плоды и ягодыКрасная весна 17 июля в 18:15

Законопроект о снижении до 10% налога на добавленную стоимость (НДС) на плодово-ягодную продукцию, рассмотрит 18 июля Государственная Дума России, 17 июля сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Читать в источнике
Обсудить1

Подробнее о событии

Госдума одобрила снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

РБКвчера в 10:04

ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды

РИА Новостивчера в 07:19

Законопроект о льготном НДС на ягоды и фрукты внесли в Госдуму

Агробук16 июля в 00:17

Законопроект о снижении НДС для плодово-ягодных культур принят в первом чтении

Государственная Дума РФвчера в 06:58

Правительство РФ уточнит перечень фруктов и ягод для снижения НДС

Национальное Аграрное Агентство16 июля в 01:41

В Госдуме готовится проект закона о понижении НДС до 10 процентов на ягоды и фрукты

JustMedia16 июля в 03:48

Госдума приняла в I чтении законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

ТАССвчера в 08:13
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 04:47, Вашингтон
Происшествия

Названы новые тайные тюрьмы в Мариуполе

Бывший сотрудник СБУ Украины сообщил новые сведения о тайных тюрьмах в Мариуполе. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:48
Происшествия

Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Зеленский поручил упростить порядок предоставления гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать упрощенный механизм для получения гражданства этническим украинцам, "стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины", сообщает пресс-служба администрации президента.
Обновлено вчера в 03:24
Политика

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Здоровье

Лицо филиппинца сильно увеличилось из-за неизвестной болезни

Обновлено вчера в 22:10
Культура

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Обновлено в 02:25
Политика

МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии

В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Экономика

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Подозреваемых в обналичивании 100 млн рублей задержали в Подмосковье

Указывается, что ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Общество

Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы

Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Кино

Вышел трейлер экранизации мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт

Universal Pictures выпустил первый трейлер киноадаптации мюзикла «Кошки». Режиссером фильма выступил Тома Хупер («Король говорит!»).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Авто

Названы самые аварийные марки грузовиков

Как следует из статистики, самые аккуратные дальнобойщики водят КрАз и "Урал". Частота убытков этих грузовиков – 0,5% и 1,2% соответственно.
Обновлено вчера в 11:47
Технологии

В Швейцарии создали беспилотник в форме летающей кастрюли

Разработчики уделили особое внимание силовой установке беспилотника, поместив два пропеллера один над другим в цилиндрический корпус.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Путин пообщался с пострадавшим от наводнения ребенком

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Сербии рухнул военный вертолет

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Общество

Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем, отметив талант и многогранность народного артиста РСФСР.
Обновлено в 04:18
Политика

Президент Грузии назвала решение ЕСПЧ беспрецедентным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ЕСПЧ вынес по иску адвокатов телекомпании «Рустави 2» беспрецедентное решение.
Обновлено вчера в 16:07
ещё по теме
Главное