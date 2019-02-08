Футбол

Футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с вратарем ДжанаевымТАСС 06:25

Казанский футбольный клуб "Рубин" расторг контракт с вратарем Сосланом Джанаевым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение 31-летнего футболиста с казанской командой было рассчитано до лета 2020 года.
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