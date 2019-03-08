Футбол
Футболисты «Монако» с Головиным сыграли вничью с «Бордо»РИА Новости 16:13
Футболисты "Монако" и "Бордо" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся в субботу в Монако, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Радамель Фалькао (48-я минута), у гостей Джимми Бриан реализовал пенальти (65).
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