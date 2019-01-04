Футбол
Футболистка Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»
Футболистка Карпова перешла из «Валенсии» в «Севилью»Нева Спорт05:49
Нападающий женской сборной России по футболу Надежда Карпова официально представлена в качестве игрока испанской «Севильи», сообщает официальный сайт команды. В конце декабря Надежда по обоюдному согласию расторгла контракт с другим клубом женской Ла Лиги — «Валенсией».
Нева Спорт05:49
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«Расставаться нужно было не с Надей, а с тренером» – звезда российского женского футбола покидает «Валенсию»
ИноПроСпорт02 января в 06:00
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