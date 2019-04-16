Футбол

Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперникаРБК 12:10

Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».
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Игрок «Штутгарта» дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

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Полузащитник «Штутгарта» Аскасибар дисквалифицирован до конца сезона за плевок в соперника

Sports.ru09:10
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Аргентинский футболист, полузащитник клуба «Штутгарт» и сборной Аргентины. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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