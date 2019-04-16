Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперникаРБК 12:10

Сантьяго Аскасибар дисквалифицирован на шесть недель за плевок в соперника в матче 29-го тура чемпионата против «Байера», сообщает пресс-служба «Штутгарта».

Футболиста «Штутгарта» дисквалифицировали за плевок в соперника

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