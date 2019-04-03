Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах арендыТАСС 01:27

Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. "Крузейро" арендовал 24-летнего бразильского футболиста до конца 2019 года.

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