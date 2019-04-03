Футбол
Футболист «Спартака» Роша перешел в «Крузейро» на правах арендыТАСС 01:27
Нападающий российского "Спартака" Педро Роша продолжит карьеру в бразильском футбольном клубе "Крузейро" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. "Крузейро" арендовал 24-летнего бразильского футболиста до конца 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак»: «Желаем Педро Роше вернуться из аренды в „Крузейро“, став сильнее»
Sport24.ruвчера в 19:26
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
Наука
Музыка дабстеп помогает отпугивать комаров
Ученые из США выяснили, что музыка в популярном жанре дабстеп помогает отпугивать кровососущих насекомых - комаров.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем
Иосиф Пригожин отмечал 2 апреля свой 50-летний юбилей в кругу друзей.
Обновлено в 01:55
Кино
Последних «Мстителей» покажут на ММКФ
Премьера фильма в России намечена на 29 апреля. ММКФ пройдет в столице с 18 по 25 апреля.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Форвард «Ювентуса» стал жертвой расизма
Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин стал жертвой расистских кричалок болельщиков во время матча 30-го тура чемпионата Италии против "Кальяри", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Минздрав считает, что прививки не могут стать причиной аутизма
Минздрав опроверг получившее распространение мнение о том, что вакцинация может явиться причиной аутизма у детей.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Мексике предложили убрать памятники Кортесу и Колумбу
Обновлено в 00:01
Происшествия
Неизвестные в масках ограбили безработного на юго‑западе Москвы
В столице проводят проверку информации об ограблении безработного мужчины на Болотниковской улице, четверо злоумышленников в масках похитили у него деньги, угрожая предметами, похожими на пистолеты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Семена от ретинобластомы
Диагноз "ретинобластома глаза" может лишить малыша зрения.
Обновлено в 01:34
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Кабмин направил более 65,8 млрд рублей на развитие автомобильных дорог
"Подписанными распоряжениями утверждено распределение трансфертов в размере 65 млрд 824 млн рублей между бюджетами 28 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - отмечается в пояснительной записке.
Обновлено в 00:41
Происшествия
Росгвардия уволит повредившего машины в Зеленограде сотрудника
Росгвардия начала проверку в отношении военнослужащего, который повредил несколько машин и совершил кражу в Зеленограде.
Обновлено в 01:17
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Названы самые преступные регионы России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Происшествия
ФСБ завела дело на мэра Евпатории
Уголовное дело возбуждено следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении главы администрации города Евпатория, в его доме и на работе проводятся следственные действия, сообщил пресс-служба ведомства.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
Обновлено вчера в 10:21
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено вчера в 07:48
Общество
В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 08:24
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на учеников начальной школы
Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань на юго-востоке Китая, в результате два человека погибли, двое пострадали, злоумышленник был задержан на месте, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 01:11
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели соглашение о продаже Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено вчера в 00:22
Происшествия
Более 700 учащихся эвакуированы из-за пожара в школе в Красноярске
Свыше 700 учащихся и 64 человека из числа персонала были эвакуированы в среду из-за пожара в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 01:13
Здоровье
Вчерашний день: названы безнадежно устаревшие методы лечения
Некоторые методы лечения, которые были популярные еще в нашем детстве, современной медициной признаны уже потерявшими свою актуальность или даже вредными.
Обновлено в 00:27