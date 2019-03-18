Футбол

Футболист «Спартака» Кутепов покинул расположение сборной России из-за травмыТАСС 14:42

Спартак — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
13′
27′
Вильмар Барриос
Георгий Джикия
34′
45′
Игорь Смольников
55′
Сердар Азмун
56′
Кристиан Нобоа
Себастьян Дриусси
Роман Зобнин
57′
Денис Глушаков
61′
Александр Ташаев
Максим Глушенков
73′
74′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
79′
Денис Глушаков
Наиль Умяров
85′
Софьян Ханни
86′
87′
Эмильяно Ариэль Ригони
Магомед Оздоев
90′+1′
Вильмар Барриос
Защитник сборной России и московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение национальной команды, которая готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу против команд Бельгии и Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
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