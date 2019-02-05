Футбол
Футболист Неймар расплакался, произнося речь на своем дне рожденияSuper.ru 04:47
Восстанавливающийся от травмы футболист французского «Пари Сен-Жермен» Неймар, который из-за повреждения пропустит матчи Лиги чемпионов, не смог сдержать слез, произнося речь на своем дне рождения. Трогательный момент произошел на вечеринке, куда пришли родные и близкие спортсмена.
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Спорт-Экспрессвчера в 22:28
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