Футболист «Бенфики» стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕГазета.Ru 19:15

Форвард португальской "Бенфики" Жоао Секейра стал самым молодым футболистом в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы, сообщает "Советский спорт". 19-летний нападающий установил рекорд в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом".

Футболист «Бенфики» стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ

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