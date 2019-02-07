Футбол

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: стартовый матч тураВсе про Спорт ру 07 февраля в 09:47

В стартовом матче 26-го тура Премьер-лиги «Фулхэм» примет дома «Манчестер Юнайтед», который приедет на «Крейвен Коттедж» заработать очередные три очка.
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«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Soccer.ru06:36

«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед»: стартовый матч тура

Все про Спорт ру07 февраля в 09:47
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Отмечается, что завладели зданием храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенного в селе Онишкивци, сторонники «Православной украинской церкви».
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Фулхэм
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб, старейшая команда Лондона. Назван по имени лондонского района Фулем, в котором расположен домашний стадион команды «Крейвен Коттедж», открытый в 1896 году. Клуб основан учащимися воскресной школы в 1879 году. Был принят во Второй дивизион Футбольной лиги 1 июня 1905 года.
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