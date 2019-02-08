Футбол

Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)Матч ТВ 07:18

Фулхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 2
2-й тайм
Чемпионат Англии
Стадион «Крэйвен Коттедж»
14′
Поль Погба
23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
25′
Калум Чемберс
37′
43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
53′
Фулхэм — Манчестер Юнайтед Факты о матче: "Фулхэм" в пяти последних играх четыре раза проиграл. Команда идет на втором месте в АПЛ.
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