Фулхэм — Манчестер Юнайтед 0:2 (2-й тайм)Матч ТВ 07:18

Фулхэм — Манчестер Юнайтед Факты о матче: "Фулхэм" в пяти последних играх четыре раза проиграл. Команда идет на втором месте в АПЛ.

Все про Спорт ру

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.

Общество На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.

Происшествия В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих Несколько манифестантов начали кидать в полицейских камни и бутылки, после чего сотрудники правоохранительных органов применили против них слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.

Политика В МИД назвали условие транзита газа через Украину Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".

Общество Отключению аналогового телевещания посвятят флешмоб В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране.

Политика Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.

Общество В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и лед В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи.

Армия и оружие Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».

Происшествия СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.

Происшествия Кража спирта из перевернувшейся в Казахстане цистерны попала на видео В сети появилось видео с жителями Казахстана, ворующими спирт из перевернувшейся автоцистерны. Ролик размещен на видеохостинге YouTube.

Политика Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.

Общество В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.

Общество Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.

Путешествия Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.

Общество Степной суслик помог археологам найти древний клад Археологическая группа Марийского государственного университета рассказала об экспедициях, раскопках, находках и роли астраханских степных сусликов в обнаружении уникальных исторических артефактов.

Политика В Риге проходит митинг в поддержку мэра города Нила Ушакова Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит в субботу на Ратушной площади в центре города, передает корреспондент ТАСС.

Авто Назван ТОП-5 самых удобных моделей авто для рынка РФ 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Происшествия В Выборге сотрудницы МФЦ получили порезы при обвале крыши из-за наледи Несколько сотрудниц МФЦ в городе Выборге Ленинградской области получили порезы в результате обрушения стеклянной крыши из-за упавшей на нее с соседнего здания наледи, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации МФЦ "Мои документы" Ленинградской области.

Общество Умер украинский журналист Олег Ныпадымка Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.

Происшествия Под Саратовом кровля фельдшерского пункта обрушилась из-за снега Кровля фельдшерско-акушерского пункта, на которой скопился снег, обрушилась в Саратовской области, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.