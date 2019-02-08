Футбол

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ от эксперта LeaguelaneБукмекеры.рф вчера в 13:06

Фулхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
14′
Поль Погба
23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
25′
Калум Чемберс
37′
43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
53′
65′
Поль Погба
70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
81′
85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
90′
90′
Давид де Хеа
В субботу, 9 февраля, в 15:30 (МСК) состоится матч 26-го тура АПЛ между футбольными клубами Фулхэм и Манчестер Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Крэйвен Коттедж». Хозяева поля продолжают выступать с переменным успехом и отираются в низах турнирной таблицы.
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