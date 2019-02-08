Футбол

«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата АнглииSputnik Грузия вчера в 11:24

Фулхэм — Манчестер Юнайтед
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Крэйвен Коттедж»
14′
Поль Погба
23′
Антони Марсьяль
Джо Брайен
25′
Калум Чемберс
38′
43′
Неманья Матич
Андре Шюррле
Сайрус Кристи
53′
65′
Поль Погба
70′
Антони Марсьяль
Алексис Санчес
74′
Поль Погба
Скотт Мактомини
Райан Бабел
Том Кэрни
77′
Джо Брайен
Райан Сессеньон
81′
85′
Андер Эррера
Эрик Бертран Байи
Александар Митрович
90′
90′
Давид де Хеа
Что касается "Манчестера", то у команды Сульшера уже прошел эмоциональный пик, связанный с приходом в клуб норвежского специалиста. Сейчас "Юнайтед" играет в рабочем режиме, что наглядно продемонстрировали две последние игры в чемпионате.
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