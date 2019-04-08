Футбол
Форвард «ПСЖ» не смог забить с нескольких сантиметровГазета.Ru 08:50
Форвард оказался один перед пустыми воротами, но по какой-то причине игрок столичного клуба не смог оформить гол с нескольких сантиметров, остановив мяч у линии ворот.
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