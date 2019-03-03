Экономика

Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ 12:05

СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году.
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«Ъ»: Ford погасил многомиллиардный долг и теперь может продать свой завод в Челнах за 5 млрд рублей

БИЗНЕС Online12:50

Ford рассчитался с российскими долгами

Коммерсантъ12:05

Ford полностью погасил долг СП Ford Sollers перед ВЭБ.РФ

ТАССвчера в 08:09

Ford полностью рассчитался с ВЭБом и теперь будет сам продавать завод во Всеволожске

АБНвчера в 23:52

Ford полностью погасил перед ВЭБом кредит СП Ford Sollers на 39,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 07:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Автоспорт

На машине Хэмилтона обнаружили утечку в гидравлической системе

После квалификации Гран-при Канады на болиде «Мерседес» Льюиса Хэмилтона была обнаружена утечка гидравлической жидкости, сообщает Motorsport.
Обновлено в 12:29
Футбол

Сборная Англии заняла третье место в Лиге наций

Футболисты сборной Англии обыграли команду Швейцарии и заняли третье место в Лиге наций.
Обновлено в 12:01
Политика

В ЕС отреагировали на ситуацию в Молдавии

"Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закреплённым в нашем соглашении об ассоциации", — говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС.
Обновлено в 11:47
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Обновлено в 11:51
Наука

Названы главные угрозы для человечества

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида являются основными угрозами жизни человечества, считают исследователи из маркетингового агентства Blueclaw в Великобритании.
Обновлено в 08:20
Теннис

Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:29
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

Отмечается, что пассажиры вынуждены перемещаться по затопленным водой полам терминала.
Обновлено в 12:15
Политика

В Казахстане завершилось голосование на президентских выборах

В Казахстане закрылись все избирательные участки, где проходило голосование на президентских выборах.
Обновлено в 11:59
Происшествия

Самолет Ан-2 разбился в Бурятии

Самолет Ан-2 упал в Тункинском районе Бурятии. Судьба одного из членов экипажа пока неизвестна.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Игры

Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ

Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Спорт

Волейболисты сборной России одержали пятую победу кряду в Лиге наций

Обновлено в 11:35
Происшествия

В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

В Уфе возле автовокзала «Южный» мужчина из охотничьего ружья убил водителя припаркованного рядом автомобиля и ранил его пассажирку.
Обновлено в 12:53
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Футбол

«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт

Нападающий «ПСЖ» Неймар может остаться в клубе. Как сообщает Téléfoot, парижане предложили 27-летнему форварду новый контракт на год.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Под Тулой загорелся торговый центр

В тульском райцентре Щекино эвакуированы посетители двухэтажного торгового центра. У здания горит крыша, сообщили в МЧС.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Политика

РБК подаст в суд на РИА ФАН из-за новости о задержании Ивана Голунова

РБК готовит судебный иск к федеральному новостному агентству РИА ФАН из-за новости о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В Москве продолжаются одиночные пикеты в поддержку Ивана Голунова

Спецкор издания "Медуза" Иван Голунов – автор ряда расследований о коррупции – был задержан в четверг днем в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:01
Музыка

Филипп Киркоров представил в Болгарии новое шоу «Цвет настроения»

Обновлено в 01:20
Происшествия

В Лондоне горит семиэтажный дом

Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Чернобыльской зоне отчуждения поймали трех сталкеров

Обновлено в 12:05
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

«Реал» должен продать игроков на € 300 млн, чтобы избежать проблем с FFP

Чтобы избежать возможных проблем с правилом финансового Fair Play (FFP), «Реалу» нужно продать игроков на € 300 млн.
Обновлено в 11:51
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Политика

Украинских ультраправых на выборах в Раду возглавил Олег Тягнибок

Шесть праворадикальных украинских организаций, часть из которых признаны запрещёнными в России, сформировали совместный избирательный список националистов для участия во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 11:40
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