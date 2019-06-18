Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РФМедиаПоток вчера в 12:02

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.

с чего всё началось

Наиболее дорогая сельскохозяйственная земля находится на юге России. В Краснодарском крае стоимость гектара составляет 130 тысяч рублей. В Башкортостане и Пензенской области самая дешевая сельскохозяйственная земля – всего 20 тысяч рублей за гектар.

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