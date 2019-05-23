Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в РоссииREGNUM 04:19
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения. В общей сложности, по данным издания, они унаследуют $238 млрд. Всего в списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд.
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Авто
Kia показала салон нового компактного кроссовера
Обновлено в 04:47
Религия
В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
По факту смертельного пожара в Кузбассе возбуждено уголовное дело
В Берёзовском загорелся частный дом. Сигнал поступил в экстренные службы этим утром. На указанный адрес тут же выехали спасатели.
Обновлено в 04:44
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту
Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Кино
Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком
В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали
Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Политика
Кравчук считает, что вернуть мир на Украину можно с помощью диалога
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что вернуть мир на Украину и прекратить военный конфликт в Донбассе можно с помощью освобождения пленных, диалога и прекращения огня.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Застрявших пассажиров в тоннеле московского метро начали эвакуировать
«К одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на ближайшую станцию», — сказал собеседник агентства.
Обновлено 21 мая в 13:51
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
Обновлено в 02:10
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку
"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Политика
Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде
Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Подруга Ларисы Гузеевой рассказала о ее молодости
Коваленко призналась, что выживать в студенческие годы им было непросто – денег на еду хватало далеко не всегда.
Обновлено в 03:45
Политика
Поставщик спецсвязи для Кремля объявлен в международный розыск
Агаронов, согласно базе СПАРК, входит в совет директоров предприятия «Каскад», которое поставляет оборудование спецсвязи для Кремля и Минобороны РФ.
Обновлено в 04:29
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Культура
Басилашвили и Манилова выберут проект памятника Даниилу Гранину
В Петербурге 23 мая на заседание конкурсной комиссии выберут проект памятника писателю Даниилу Гранину.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Политика
Миссия МВФ досрочно покидает Украину
Эксперты МВФ прибыли в Киев 21 мая. Миссия должна была принять решение о выделении Украине нового денежного транша в $1,3 млрд.
Обновлено вчера в 04:03