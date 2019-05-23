Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в РоссииREGNUM 04:19

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения. В общей сложности, по данным издания, они унаследуют $238 млрд. Всего в списке 20 семей, и на каждого ребенка в них приходится не менее $2,3 млрд.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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