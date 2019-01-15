Финансы

Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Банки.ру
02:07

Российский рынок акций сегодня на волне позитивной динамики азиатских индексов может начать торги ростом и продолжит движение к отметке в 2450 пунктов по индексу Мосбиржи.
Банки.ру02:07

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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.ру02:07

Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале торгов

ПРАЙМ01:52

Фондовый рынок РФ начал торги в плюсе

Финмаркет02:04
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Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Генпрокуратура нашла у Шестуна имущество на десять миллиардов рублей

Прокуроры через суд потребуют обратить в доход государства незаконное нажитое имущество экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на 10 миллиардов рублей.
Обновлено в 04:29
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика

Голикова рассказала о снижении в России уровня бедности

По мнению вице-премьера, уровень бедности связан с уровнем образования.
Обновлено в 03:03
Политика

Дело 24 украинских моряков отказались передать в военный суд

Лефортовскифй суд Москвы отказался передать дело 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, в Московский гарнизонный военный суд.
Обновлено в 04:01
Общество

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Спорт

Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен

Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Общество

Смертность в России заметно превысила рождаемость

За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Власти рассказали о ситуации с найденными в квартире в Москве детьми

Обновлено в 04:52
Политика

Трамп угостил футболистов фастфудом на приёме в Белом доме

Президент США Дональд Трамп за свой счёт угостил фастфудом команду Университета Клемсона по американскому футболу (Clemson Tigers) на приёме в Белом доме.
Обновлено в 04:27
Транспорт

Три станции московского метро закрыты из-за подтопления

Обновлено вчера в 23:54
Политика

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В КНР приговорили к смертной казни обвиняемого в наркоторговле канадца

Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц

На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

Топилин назвал объем необходимых для ликвидации бедности средств

Чтобы полностью ликвидировать бедность в России необходимо около 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 03:17
Политика

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Экономика

ФНС запретила переводы в онлайн-казино Azino777

Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам переводить средства на счета компании Victory 777 N.V. — оператора нелегального с интернет-казино Azino777 («Azino три топора»).
Обновлено в 02:56
Политика

Зимбабве рассчитывает на помощь России в модернизации армии

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что стране в перспективе может понадобиться поддержка России в модернизации армии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Происшествия

Число жертв при взрыве дома в Шахтах выросло до двух

Утром 14 января в многоэтажном доме в Шахтах произошел взрыв газа, после чего обрушились перекрытия между двумя этажами.
Обновлено вчера в 21:42
Экономика

Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны

Российских граждан предложили обложить налогом за выезд из России.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей

Обновлено в 03:58
Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено 13 января в 14:42
Происшествия

На юго-востоке Москвы перекрыли движение из-за провала грунта

Движение автомобилей полностью перекрыто по Ферганской улице на отрезке от улицы Академика Скрябина до Сурского проезда из-за провала грунта на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 04:29
Происшествия

«Мосметрострой» назвал предварительную причину подтопления в метро

Обновлено в 02:30
Космос

Ирану не удалось вывести на орбиту свой спутник «Паям»

Обновлено в 04:01
Политика

Орешкин указал на недопустимо высокий уровень неравенства в России

Уровень экономического неравенства в России постепенно снижается, но остается недопустимо высоким.
Обновлено в 02:22
Общество

Госдума обсудит в первом чтении меры борьбы с «билетной мафией»

Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, направленный на борьбу с так называемой билетной мафией - театральными спекулянтами.
Обновлено вчера в 16:11
Общество

Роспотребнадзор заявил, что не просил цензурировать комикс о Дэдпуле

Ранее "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой утверждается, что издательство "Комильфо" изъяло главу комикса про Дэдпула, в которой он сражается с персонажем-неонацистом после консультации с аккредитованным экспертом Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Пожар на территории Киево-Печерской лавры расследуют как поджог

Уголовное дело возбуждено в связи с пожаром в здании на территории Киево-Печерской лавры, сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
Обновлено в 03:37
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