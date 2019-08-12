Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник упал на 174 пункта (0,7%) и составил 26113,44 пункта. Standard & Poor's 500 опустился к этому времени на 17,14 пункта (0,6%) - до 2901,51 пункта. Nasdaq Composite снизился на 53,03 пункта (0,7%) - до 7906,11 пункта.

Фондовые индексы США падают на торгах в понедельник

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