Экономика
Фондовые индексы США падают на торгах в понедельникФинмаркет 10:28
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 мск в понедельник упал на 174 пункта (0,7%) и составил 26113,44 пункта. Standard & Poor's 500 опустился к этому времени на 17,14 пункта (0,6%) - до 2901,51 пункта. Nasdaq Composite снизился на 53,03 пункта (0,7%) - до 7906,11 пункта.
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