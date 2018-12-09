Футбол

«Фиорентина» на 96-й минуте спаслась от поражения в игре с «Сассуоло»
Sport24.ru
08:33

Стоит отметить, что матч обе команды доигрывали вдесятером — сначала на 86-й минуте с поля был удален игрок «Сассуоло» Филип Джуричич, а на 92-й минуте вторую желтую карточку получил Никола Миленкович. "Сассуоло" и "Фиорентина" занимают 8-е и 11-е места в таблице Серии А. Чемпионат Италии.
Sport24.ru08:33

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