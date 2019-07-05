Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» свою сеть АЗС и терминал в ПетербургеПРАЙМ вчера в 02:54

Финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже "Татнефти" своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Татнефти". Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу.
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с чего всё началось
По словам
 главы «Татнефти» Наиля Маганова, приобретение розничного бизнеса Neste на северо-западе страны — одного из самых приоритетных регионов для российской компании, является существенным вкладом в достижение стратегических целей, в том числе реализацию около 50% производимого топлива на внутреннем рынке.
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