Футбол

Фергюсон помогает главному тренеру «МЮ» выбирать состав на матчи
Газета.Ru
09:35

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон помогает нынешнему тренеру "красных дьявлов" Уле-Гуннару Сульшеру выбирать состав на матчи, сообщает "Советский спорт". По информации Manchester Evening News, экс-рулевой манкунианцев помогает норвежцу разбирать соперника перед матчем.
Газета.Ru09:35

Подробнее о событии

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру формировать состав «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ09:45

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат08:57

СМИ: Сэр Алекс Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «МЮ»

Нева Спорт09:44

Фергюсон помогает главному тренеру «МЮ» выбирать состав на матчи

Газета.Ru09:35

Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт09:23

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру формировать состав «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU09:45

СМИ: Фергюсон помогает Сульшеру при выборе состава на матч

Спорт-Экспресс07:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Найдены новые жертвы обрушения жилого дома в Шахтах

Число жертв обрушения жилого дома в Шахтах Ростовской области, в котором взорвался бытовой газ, выросло до четырех.
Обновлено в 09:22
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Обновлено в 04:07
Происшествия

Канадца приговорили к смертной казни в Китае

Обновлено в 08:11
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Обновлено в 07:59
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа

Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, стоимость которых повысилась до 380 руб. в час.
Обновлено в 09:09
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку действующего правительства.
Обновлено в 02:55
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобританией и Нидерландами после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено в 10:03
Общество

В России для электромобилей могут ввести зеленые номера

Обновлено в 02:47
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Авто

Российский авторынок серьезно вырос в 2018 году

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за минувшие 12 месяцев выросли сразу на 12,8% и достигли цифры в 1 800 591 реализованный экземпляр.
Обновлено в 08:11
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Общество

В Минприроды назвали регионы-передовики в «мусорной реформе»

Ряд регионов не присоединился к "мусорной реформе", которая началась 1 января, при этом отстающие регионы должны исправиться в течение 2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 08:51
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Политика

Лукашенко назвал конфликт в Донбассе «недоразумением»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал заканчивать военный конфликт в Донбассе.
Обновлено в 05:44
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Политика

МИД России объяснил переименование Македонии

Решение парламента Македонии о переименовании страны навязано извне и не является выражением воли народа.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Москве вандал устроил погром у храма

Обновлено в 09:25
Технологии

В России планируется создание аналога соцсети LinkedIn

Создать новый проект разработчики хотят на базе государственного ресурса «Работа в России».
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Семья Маргариты Тереховой попросила помощи в лечении актрисы

Семья Маргариты Тереховой попросила финансово помочь в лечении народной артистки России, у которой диагностировали болезнь Альцгеймера.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:49
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Энергетика

«Газпром нефть» последней из крупных компаний повысила цены на бензин

Средневзвешенная цена за литр бензина Аи-92 на заправках «Газпром нефти» составляет 42,55 руб. (подорожание на 69 копеек по сравнению с 10 января, +1,65%), Аи-95 — 45,84 руб. (+76 копеек, +1,69%).
Обновлено в 07:49
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алекс Фергюсон
Британский тренер
Александр Чепмен Фергюсон более известный как Алекс Фергюсон, сэр Алекс, САФ или Ферги - шотландский футболист и футбольный тренер. C 1986 по 2013 годы был главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания УЕФА в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное