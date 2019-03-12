Фекир: «„Лион“ сделает все, чтобы остановить Месси»Бомбардир.ру 01:51

Капитан «Лиона» Набиль Фекир назвал лучшего игрока мира и рассказал о том, как его клуб остановит Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Фекир: «„Лион“ сделает все, чтобы остановить Месси»

Политика FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.

Общество Названы российские регионы с самой высокой смертностью Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.

Общество Названы страны с самым грязным воздухом Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.

Политика Милонов оправдал свои высказывания о Шнурове свободой слова Депутат Госдумы Виталий Милонов в письме к Константину Добрынину, адвокату лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, объяснил свои высказывания в адрес творчества музыканта правом на свободу мысли и слова, которые закреплены в Конституции РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст письма.

Происшествия Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити» На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".

Происшествия Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.

Общество Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.

Политика Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.

Происшествия В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде Нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская», об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.

Армия и оружие Минобороны просит создать отделения движения на всех предприятиях ОПК В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».

Экономика Россияне отказываются от алкоголя, чтобы накопить на образование Богатые увеличили траты на обслуживание банковских кредитов и налогов. А бедные — долю расходов на образование.

Происшествия Полицейские сняли дебошира с самолета в Оренбурге Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса дебошира в аэропорту Оренбурга.

Общество Пушков оценил слова главы ФАС о переплатах россиян за ЖКХ Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы ФАС Игоря Артемьева о 100-процентных переплатах россиян за ЖКХ.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».

Политика Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.

Происшествия В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.

Музыка Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении» Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников "Евровидения-2019" ей больше всего по душе Как пишут украинские СМИ, исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.

Технологии Российский стартап NGINX куплен за $670 млн После окончательного оформления сделки марка NGINX будет сохранена. Основатели российского стартапа продолжат работу в компании.

Происшествия Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.

Политика В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Политика Порошенко обещал Варфоломею собственность на Украине в обмен на томос В обмен на томос об автокефалии президент Украины Петр Порошенко обязался передать патриарху Варфоломею здания, помещения и другую собственность на Украине, говорится в секретном соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Армия и оружие Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов.

Происшествия Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин» Совет директоров «Силовых машин», напомним, в июле 2017 года досрочно прекратил полномочия гендиректора машиностроительной компании Романа Филиппова, избрав на его место нового руководителя.