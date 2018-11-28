Футбол

Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»
Бомбардир.ру
15:24

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Khéphren Thuram-Ulien
68′
Giulian Biancone
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
"Монако" проиграл "Атлетико" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Форвард "Монако" Радамель Фалькао не реализовал пенальти в концовке встречи.
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