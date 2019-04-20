Фалькао не исключил свой уход из «Монако»Sport24.ru 05:51

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал понять, что может покинуть монегасков. Нынешний контракт колумбийца с клубом истекает летом 2020 года.

Фалькао не исключил свой уход из «Монако»

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