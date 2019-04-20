Футбол

Фалькао не исключил свой уход из «Монако»Sport24.ru 05:51

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал понять, что может покинуть монегасков. Нынешний контракт колумбийца с клубом истекает летом 2020 года.
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Радамель Фалькао: «Я могу играть на высоком уровне еще много лет»

Матч ТВ06:24

Радамель Фалькао: «Я могу играть на высоком уровне еще много лет»

Sportbox.RU06:24

Фалькао не исключил, что покинет «Монако»

Евро-футбол.ру05:41

Фалькао не исключил свой уход из «Монако»

Sport24.ru05:51

Фалькао не исключил, что покинет «Монако»

Спорт-Экспресс04:39
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В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

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В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования

Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
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Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского

Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
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Культура

В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен

В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
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Футбол

«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом

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Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика

МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами

В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".
Обновлено в 05:07
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

Индия возобновила программу разработки учебного самолёта HJT-36 Sitara

Индия возобновила программу создания реактивного учебного самолета расширенной летной подготовки HJT-36 Sitara.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Обновлено в 06:23
Общество

Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде

Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
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20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес

Певица Адель рассталась с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
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Авто

Тюнинг-ателье Abt выпустило «заряженную» Skoda Octavia RS

Ателье может улучшить не только двигатель Skoda Octavia RS, а также и другие агрегаты: например, 2,0-литровый дизельный мотор на Octavia RS мощностью 184 л.с. тюнеры могут модернизировать до 210 сил.
Обновлено вчера в 12:21
Наука

Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток

Обновлено вчера в 11:53
Транспорт

Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей

На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Культура

Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился

В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.
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Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт

Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве

Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
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В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России

На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
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«Автостат» определил самые популярные автомобили в России

Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
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Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
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Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы

После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
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На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
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Радамель Фалькао Гарсия
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Монако» и сборной Колумбии. Лучший бомбардир в истории сборной Колумбии. Сын другого колумбийского футболиста, Радамеля Гарсии. Фалькао был назван так по имени известного бразильского футболиста Фалькао.
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