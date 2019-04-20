Футбол
Фалькао не исключил свой уход из «Монако»Sport24.ru 05:51
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао дал понять, что может покинуть монегасков. Нынешний контракт колумбийца с клубом истекает летом 2020 года.
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Происшествия
В Стерлитамаке грабители избили сторожа храма и похитили пожертвования
Неизвестные в Стерлитамаке избили охранника храма Иоанна Предтечи и похитили ящик с пожертвованиями.
Обновлено в 05:54
Политика
Порошенко позвонил Помпео и пожаловался на Зеленского
Телефонные переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Маклом Помпео после дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским провел президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 20:02
Культура
В США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
В 92 года в США умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
«Зенит» выйдет на игру против «Краснодара» в белом
Обновлено в 06:24
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 05:36
Политика
МИД Белоруссии обвинил посла РФ в разрушении отношений между странами
В МИДе остались недовольны заявлением Бабича на телеканале "Россия-24" о том, что никто из должностных лиц России ни разу не называл конечную стоимость БелАЭС и Лукашенко заблуждается, а утверждения белорусской депутатки о том, что Бабич говорил о снижении цены строительства со стороны России — "информационный вброс".
Обновлено в 05:07
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Индия возобновила программу разработки учебного самолёта HJT-36 Sitara
Индия возобновила программу создания реактивного учебного самолета расширенной летной подготовки HJT-36 Sitara.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Обновлено в 06:23
Общество
Бизнесмен Олег Тиньков заказал яхту, способную плавать в Антарктиде
Бизнесмен Олег Тиньков заказал себе яхту, способную плавать в Антарктиде. Об этом в субботу сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 04:21
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Шоу-бизнес
Певица Адель рассталась с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:35
Авто
Тюнинг-ателье Abt выпустило «заряженную» Skoda Octavia RS
Ателье может улучшить не только двигатель Skoda Octavia RS, а также и другие агрегаты: например, 2,0-литровый дизельный мотор на Octavia RS мощностью 184 л.с. тюнеры могут модернизировать до 210 сил.
Обновлено вчера в 12:21
Наука
Эффективность тренировок и занятий спортом зависит от времени суток
Обновлено вчера в 11:53
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Культура
Пропавший из эфира НТВ ведущий объявился
В ролике демонстрируются громкие заголовки несуществующих изданий («Все-таки они сломали Норкина!», «Норкин покинул НТВ!», «Телеведущий Норкин пропал из эфира!», «Таинственное исчезновение Норкина обеспокоило народ»), после чего в кадре появляется сам Норкин со словами I'll be back и светящимся глазом, как у Терминатора.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Транспорт
Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве
Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой
Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Псковской области посадили самолет, нарушивший границы России
На перехват неизвестного судна поднялись истребители и авиация. Самолет был посажен на аэродроме в Псковской области.
Обновлено вчера в 04:23
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Инфаркт, сепсис, отравление: После Уфы Быкову приписали новые диагнозы
После решения врачей о срочной перевозке пациента в московский НИИ имени Бурденко в СМИ продолжили появляться всё новые диагнозы.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова, Кристина Асмус, Мария Кожевникова и другие звезды на самой белой вечеринке весны
На мероприятии были замечены Мария Кожевникова, Катерина Шпица, Елена Ханга и другие звезды.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
В Крыму воссоздали античное вино
Обновлено в 05:25