Футбол
Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 04:03
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может покинуть французскую команду, сообщает Don Balon. По информации издания, колумбийский форвард точно не вернется в мадридский "Атлетико" из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне.
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Авто
Названы самые удобные автомобили на российском рынке
Обновлено в 00:03
Общество
Психолог назвала основную опасность соцсетей
"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Политика
Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне
Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, в субботу не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого в русский монастырь на Святой горе.
Обновлено вчера в 06:55
Кино
В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора
Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
Обновлено в 03:12
Происшествия
В Ульяновске иномарка врезалась в дом
В больницу с травмами различной степени тяжести доставили еще пять человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек
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Политика
CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США
Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве
В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Курсанты Морского корпуса Петра Великого пожаловались на поборы
Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт – старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицеров ВМФ.
Обновлено вчера в 10:57
Экономика
Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк
Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 19:49
Наука
В Западной сахаре обнаружены постройки неизвестной цивилизации
В Западной Сахаре исследователи Университета Восточной Англии Ник Брукс и Джоан Кларк обнаружили следы одной из древнейших цивилизации, сообщает «HispanTV».
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
Британский рэпер Cadet погиб в ДТП
Обновлено в 00:56
Политика
На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию
Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Порошенко присвоил звания двум морякам, задержанным в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко присвоил звание "лейтенант" двум моряками, задержанным в ноябре прошлого года в ходе инцидента в Керченском проливе за нарушение границы РФ.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Медведева извинилась за шутку о генерале-герое войны
Актриса Наталья Медведева на страницах своего Instagram извинилась за шутку о генерале Дмитрии Карбышеве.
Обновлено вчера в 23:16
Культура
Названа новая версия смерти Децла
Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Следствие утверждает, что активистка сотрудничала с британской организации Open Russia Civic Movement Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия»), которое было признано нежелательным, но это движение уже давно не существует.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Названы семь простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 11:02
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Лионе женщина и ребенок погибли при взрыве в пекарне
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Биологи заставили комаров меньше пить кровь
Смешав некоторые микроэлементы с солевым раствором и кровью, биологи создали несколько разновидностей препарата, который может ограничить чувства голода подопытных насекомых.
Обновлено 08 февраля в 21:58
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Абэ пообещал не оставлять потомкам проблему мирного договора с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал не прекращать переговоры с Россией по вопросу мирного договора и не оставлять эту проблему следующим поколениям.
Обновлено в 00:12
Музыка
В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy
Обновлено вчера в 23:57
Гаджеты
Малышева высмеяла рейтинг «радиоактивных» смартфонов
Телеведущая и врач Елена Малышева высмеяла исследование компании Statista о телефонах с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено вчера в 22:05