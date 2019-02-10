Футбол

Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 04:03

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может покинуть французскую команду, сообщает Don Balon. По информации издания, колумбийский форвард точно не вернется в мадридский "Атлетико" из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне.
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Фалькао хочет уйти из «Монако», но в «Атлетико» возвращаться не собирается

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