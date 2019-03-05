Футбол
ФСИН разрешила допустить врачей «Зенита» в СИЗО к КокоринуСпорт-Экспресс 11:45
Врачи "Зенита" смогут обследовать нападающего петербургского клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка". 27-летний форвард испытывает проблемы с ногой.
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Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Эксперт рассказал, как обезопасить себя в отеле
Специалист по туристической безопасности Ллойд Фиггинс рассказал, какие опасности подстерегают постояльцев отелей, а также дал ряд рекомендаций по минимизации рисков.
Обновлено в 16:37
Авто
На Женевском автосалоне представили российские автомобили Aurus
Автомобили класса люкс нового российского бренда Aurus были представлены на Женевском международном автосалоне.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Заключенный напал на охранников во французской тюрьме
Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Автомобиль врезался в автобус во Внуково, погиб человек
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
В Пентагоне предложили не продавать Турции F-35 из-за закупок С-400
В США посоветовали не продавать самолёты F-35 Турции, если туда будут поставляться российские ЗРК С-400.
Обновлено в 10:56
Политика
США призвали Украину уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Американский посол на Украине Мари Йованович призвала Киев уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.
Обновлено в 14:14
Общество
Рекламу с Киркоровым уличили в нарушении закона
ФАС выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.
Обновлено в 13:49
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Боруссию» Д и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Первый матч закончился со счетом 3:0 в пользу «Тоттенхэма» и по сумме двух матчей английский клуб вышел в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 16:54
Общество
Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино
"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Керчи спасли мужчину, проведшего в каменоломнях четверо суток
В Керчи спасли местного жителя, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
Обновлено в 15:10
Технологии
Microsoft: Россия стала лидером по внедрению искусственного интеллекта
Выяснилось, что в России доля глав компаний, которые активно внедряют искусственный интеллект в рабочие процессы и включили эту технологию в стратегии компаний, составляет 30% (средний показатель по остальным странам - 22,3%). Российские руководители оказались и более практичными в вопросах применения искусственного интеллекта.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Собчак и Волочкову допросят по делу об убийстве
Следственный комитет РФ возобновил расследование дела об убийстве российского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба «Спартак» Шабтая Калмановича.
Обновлено в 03:49
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто
Ford допустил закрытие двух заводов в России
Американский производитель автомобилей Ford Motor Co рассматривает возможность закрытия двух заводов в России в связи с реструктуризацией деятельности в нерентабельных регионах.
Обновлено в 14:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Общество
ГИБДД помечтала о дороге без женщин
Госавтоинспекция Уфы помечтала о возможности избавиться от женщин на дорогах.
Обновлено в 16:21
Спорт
Решение по делу биатлонистки Васильевой будет вынесено 5 марта
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сможет поехать на Чемпионат мира, в случае если суд 5 марта вынесет положительное решение по делу о пропуске ею допинг-тестов, сообщил 3 марта президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено 03 марта в 08:01
Экономика
Россияне перед 8 марта снизили расходы на цветы, повысили траты на электронику - эксперты
Россияне в текущем году в преддверии 8 марта снизили расходы на покупку цветов, однако увеличили траты на электронику, подарочные сертификаты и украшения, сообщили РИА Новости в компании-производителе онлайн-касс "Атол".
Обновлено в 16:15
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Происшествия
В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы
Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире
Французский производитель люксовых спортивных авто Bugatti представил гиперкар La Voiture Noire ("черный автомобиль"), который назвал самым дорогим новым автомобилем в мире, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:52
Политика
Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург
Обновлено в 09:43
Политика
За оскорбление власти в Интернете могут ввести штраф
За публикацию в Интернете информации, оскорбляющей государство и общественные институты, могут ввести штраф в размере 5 тысяч рублей и арест на 15 суток.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Валдис Пельш выразил соболезнования семье композитора «Угадай мелодию»
Музыкант скончалась на 62-м году жизни. Телеведущий Валдис Пельш выразил соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося композитора.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Дети тяжело больной Маргариты Тереховой выгнали сиделку матери
Дети актрисы Маргариты Тереховой, страдающей от болезни Альцгеймера, выгнали сиделку звездной матери.
Обновлено в 12:57
Политика
Додон заявил о возможности быстрого решения проблемы Приднестровья
Президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что существующая международная обстановка благоприятна для решения приднестровской проблемы, прогресс в урегулировании которой может быть достигнут достаточно быстро.
Обновлено в 15:40
Общество
Онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к в Марта
Российские онлайн-ретейлеры назвали самые популярные подарки к в Марта.
Обновлено в 16:52