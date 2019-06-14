Экономика

ФНС перечислила в консолидированный бюджет 9,5 трлн рублей в 2019 годуRambler News Service вчера в 03:38

Поступления от Федеральной налоговой службы (ФНС) в консолидированный бюджет РФ увеличились за январь-май 2019 года на 15,7% по сравнению с показателями прошлого года и составили 9,5 трлн рублей, следует из пресс-релиза ФНС.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Михаил Мишустин: технологии ФНС уходят на экспорт

Телеканал 360°вчера в 05:27

ВТБ и «Газпром» увеличили налоговые поступления в бюджет Петербурга в 1,7 раза

Петербургский дневниквчера в 03:38

Глава ФНС отметил работу властей Петербурга по созданию хороших условий для бизнеса

ТАССвчера в 06:12

Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года

Московский Комсомолецвчера в 03:45

ФНС перечислила в консолидированный бюджет 9,5 трлн рублей в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 03:38

Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за пять месяцев 2019 года

Газета.Ruвчера в 05:23

Мишустин: Число фирм-однодневок в РФ достигло исторического минимума

Российская газетавчера в 03:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Единоборства

Соннен завершил карьеру после нокаута от Мачиды

Обновлено в 03:13
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено вчера в 05:55
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

МВД по Чечне назначило проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором, предположительно, на территории республики девушка в полицейской форме стреляет в воздух из огнестрельного оружия.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Путин заявил о «боях без правил» в международной экономике

Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами.
Обновлено в 02:35
Происшествия

После драки в Пензенской области в полицию доставили более 170 человек

Обновлено в 01:12
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Малышеву после слов о «детях-кретинах»

Обновлено в 01:53
Происшествия

Загорелся полигон с боеприпасами в Воронежской области

Обновлено вчера в 10:48
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Башкирии более 100 полицейских написали заявление об увольнении

В Стерлитамаке хотят уволиться более 100 сотрудников полициии.
Обновлено в 01:18
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Технологии

Всероссийская перепись населения пройдет на планшетах с ОС «Аврора»

Многие предприятия уже работают с новой операционной системой, а во время ближайшей переписи населения все переписчики будут оснащены планшетами с ОС "Аврора", — сказал Осеевский.
Обновлено вчера в 06:48
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 01:00
Экономика

Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию

Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия

Чемпион мира по боксу Браун арестован за домашнее насилие

Временный чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Маркус Браун арестован полицией.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии

Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Создание сетей 5G в России идет по плану, первые зоны коммерческой эксплуатации сетей появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщил 15 июня вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Шоу-бизнес

Звезда сериала «СашаТаня» попал в полицию

Актер Андрей Гайдулян попал в одно из столичных отделений полиции после потасовки.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы

Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Китайские агрохолдинги нацелились на Приморье

По мнению экспертов, выход на региональный сельскохозяйственный рынок китайских агрохолдингов нанесет мощный конкурентный удар по местным сельхозпроизводителям – конкурировать с ними едва ли кто-то сможет.
Обновлено в 01:39
Футбол

Бразилия разгромила Боливию на старте Кубка Америки

Как итог, сборная Бразилии добилась убедительной победы со счетом 3:0, которая принесла бразильцам три очка в турнирной таблице группы "А". У них промежуточное первое место, однако свои матчи не сыграли соперники — команды Перу и Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Авто

Во Владивостоке начался выпуск двигателей на продажу в Японию

Обновлено в 02:18
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Экс-канцлер ФРГ признал законность присоединения Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России прошло в соответствии с законом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:25
Экономика

Набиуллину покинул многолетний соратник

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Полупанов возглавил в конце 2013 г. До этого он работал помощником министра экономического развития.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Молодежная сборная Италии уступила эквадорцам в матче за бронзу ЧМ

Футболисты молодежной сборной Италии уступили команде Эквадора в матче за третье место чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

В ДНР в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Обновлено вчера в 16:26
Политика

Порошенко поведал о первенстве украинского трезубца в Севастополе

Бывший президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook рассказал, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.
Обновлено вчера в 19:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное