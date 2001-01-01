Футбол
ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимает «Авангард» и дргие матчи дняSport.ru 02:14
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Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
Обновлено в 03:00
Транспорт
«Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей
Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий
Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань
Обновлено вчера в 02:07
Общество
Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске
Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Спорт
Лариса Куклина выиграла гонку преследования на чемпионате России
Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
Политика
Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год
В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23
Авто
Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce
В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Спорт
Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»
Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Общество
Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Больше половины имущества оставил Шнуров Матильде после развода
Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества экс-супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 05:04
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика
Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне
В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Гаджеты
Цена на iPhone X в России упала ниже психологической отметки
Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой
В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44