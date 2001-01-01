Футбол

ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимает «Авангард» и дргие матчи дняSport.ru 02:14

Sport.ru / Футбол. ФНЛ. 29 тур СКА-ХАБАРОВСК - АВАНГАРД 30 марта.
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ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимает «Авангард» и дргие матчи дня

Sport.ru02:14
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Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
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Исследователи были ошеломлены способностями крыс-кенгуру, которые эти маленькие грызуны развили, чтобы защитить себя от гремучих змей.
Обновлено 28 марта в 16:56
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Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
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Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет

Люди, постоянно просыпающиеся ночью от неудержимого желания справить нужду, делают это по двум причинам – из-за злоупотребления солью и необычно высокого артериального давления.
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«Яндекс.Такси» допустил рост цен при лимите работы «уставших» водителей

Сервис «Яндекс.Такси» рассматривает возможное повышение цен на тарифы при ограничении времени работы «уставших» водителей.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Первый испытательный полет Ил-112В перенесли из-за погодных условий

Погодные условия в Воронеже не позволили в запланированное время провести самолету Ил-112В первый испытательный полет, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:40
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
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Путин не поддержал проект ВСМ Москва-Казань

Обновлено вчера в 02:07
Общество

Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске

Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 05:09
Спорт

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Лариса Куклина победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 04:03
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Медведев и члены правительства подали декларации о доходах за 2018 год

В сообщении сказано, что премьер-министр Дмитрий Медведев, а также члены российского правительства подали декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за минувший год согласно указу российского президента от 18 мая 2009 года №558.
Обновлено вчера в 13:23
Авто

Главный дизайнер BMW перешел в Rolls-Royce

В сентябре 2018 г. стало известно, что он назначен вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайского автопроизводителя FAW, а основной обязанностью Тейлора стала разработка стиля для люксового бренда Hongqi (лимузины «Красное знамя»).
Обновлено вчера в 21:08
Финансы

ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд

В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Отказавшийся разгонять митингующих в Ингушетии батальон расформировали

Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного

Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Спорт

Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»

Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Общество

Мэр Якутска заявила в полицию о шантаже со стороны журналистки

Обновлено вчера в 08:00
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Хизер Науэрт завершила свою работу на посту официального представителя госдепартамента США, заявил госсекретарь страны Майк Помпео на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
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Больше половины имущества оставил Шнуров Матильде после развода

Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества экс-супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 05:04
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика

Пятерых протестующих сторонников Brexit задержали в Лондоне

В Лондоне полицией были задержаны пятеро участников акции протеста, организованного сторонниками выхода Brexit.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать

Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
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Цена на iPhone X в России упала ниже психологической отметки

Стоит отметить, что на старте продаж iPhone X в России стоил от 80 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 16:28
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Стало известно о «нищенских» гонорарах певицы Юлии Началовой

В прессе появилась информация о доходах недавно ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 21:06
Политика

СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.
Обновлено вчера в 21:44
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