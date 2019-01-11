Футбол
ФК «Ростов» вничью сыграл в первом матче на сборах
ФК «Ростов» вничью сыграл в первом матче на сборахRostov gazeta14:29
Футбольный клуб "Ростов" в пятницу сыграл с командой "Кукеси", итоговый счет - 1:1, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Игра состоялась в рамках тренировочного сбора, который проходит в Турции. Это была первая игра ростовчан в текущем году.
Rostov gazeta14:29
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