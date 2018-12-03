Фондовая Европа начала торги в красной зоне. Индексы падают в связи с ослаблением оптимизма трейдеров в отношении перспектив торговых переговоров США и Китая, оказавшего существенную поддержку рынкам накануне.

Экономика Экономика Всемирный банк оценил реалистичность майского указа Путина Всемирный банк посчитал, что цель майского указа президента России Владимира Путина по двукратному снижению бедности россиян к 2024 году "вполне достижима".

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Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

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Энергетика Энергетика Бахрейнский аналитик назвал выход Катара из ОПЕК логичным Решение Катара о выходе из ОПЕК выглядит логичным, так как доля страны в нефтедобыче сравнительно мала на фоне других участников картеля — всего 2%, сообщил РИА Новости эксперт Бахрейнского центра исследований в области стратегий, международных отношений и энергетики DERASAT Абдель Азиз ад-Досери.

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