Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»Sport24.ru 09:35

«Ростов» назвал стартовый состав на матч 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». В стартовом составе дебютируют два новичка ростовчан — перешедший из «Спартака» Роман Еременко и Евгений Чернов, который перешел из «Зенита».

Еременко выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Краснодаром»

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