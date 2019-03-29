«Енисей» в меньшинстве обыграл «Рубин» в молодежном первенствеSport24.ru 06:35

В матче 21-го тура молодежного первенства клубов российской Премьер-лиги «Енисей» в Красноярске одержал победу над казанским «Рубином» — 2:0. На 9-й минуте Иван Шалоников счет открыл, а в начале второго тайма отличился Ростислав Воробьев.

«Енисей» в меньшинстве обыграл «Рубин» в молодежном первенстве

Экономика Правила начисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика Зеленский опережает всех оппонентов в последних рейтингах кандидатов Как и в случае с Зеленским, наиболее благоприятный для экс-премьера сценарий демонстрируют данные группы "Рейтинг", согласно которым уровень поддержки Тимошенко вырос с 12,6% до 12,9%.

Происшествия Подозреваемого в шпионаже против Швеции в пользу России освободили Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, которого подозревали в сборе разведывательной информации и незаконной деятельности против Швеции в пользу России.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Кино AFP: умерла режиссер Аньес Варда Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.

Шоу-бизнес Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.

Здоровье Кадыров: в Чечне удалось сократить смертность по всем причинам Подводя итоги работы отрасли за прошлый год, глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте» о позитивных изменениях «по показателям смертности по всем десяти причинам».

Энергетика Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Первый вице-губернатор Мурманской области ушел в отставку Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин уходит в отставку.

Общество Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Армия и оружие Военные корабли НАТО вошли в Черное море В группу кораблей НАТО входят эсминец ВМС Нидерландов «Эвертсен», канадский фрегат «Торонто», испанский фрегат «Санта Мария», турецкий фрегат «Гелиболу», а также вспомогательное судно ВМС Франции «Вар».

Авто Landwind выводит на рынок кроссовер с дизайном Hyundai Santa Fe Судя по снимкам, дизайн передней части паректника будет выполнен в стилистике Hyundai Santa Fe 2019.

Религия Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ Российские власти решили не передавать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви (РПЦ).

Технологии Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры иностранного производства.

Происшествия Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.

Космос Памятник Юрию Гагарину установили в Израиле Готовящийся покорить Луну Израиль установил у себя памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия В Петербурге напали на больницу и похитили 200 тыс. руб Полиция Петербурга разыскивает двух неизвестных, напавших на больницу и похитивших около 200 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Жизнь россиян сильно изменится с 1 апреля Социальные выплаты С 1 апреля размер социальных пенсий в России увеличится на 2%. За счет этого средний уровень соцпенсии по стране поднимется до 9 266 рублей.

Наука Открыто неизвестное ранее заболевание мышц Группа ученых из Испании, Австралии и Швеции обнаружили неизвестное ранее заболевание мышц, которое вызвано мутацией гена миоглобина.

Культура Худрук Александринки попросил поддержать объединение с театром Волкова Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин попросил труппу поддержать объединение Александринки и ярославского Театра драмы имени Волкова.

Здоровье В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака С 1 апреля 2019 года в российской столице начнут применять новейшие препараты для лечения шести видов рака.