Футбол
«Енисей» объявил о расторжении контракта с БодуломСоветский спорт 03:26
ФК Енисей благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! говорится в заявлении в официальном твиттере клуба. Хорватский нападающий Дарко Бодул и ФК "Енисей" приняли решение о досрочном прекращении действия контракта.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:40, Ашберн
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин в Москве
Обновлено в 04:12
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась на ТВ в знак протеста против Brexit
Сестра экс-министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона Рэйчел разделась в прямом эфире Sky News в знак протеста против Brexit.
Обновлено в 01:35
Здоровье
Фармацевты подсчитали убытки от запрета опасного лекарства
Фармацевтические компании могут лишиться примерно 2,5 млн рублей годовой выручки при отзыве с российского рынка препарата от кашля «Эреспал», который был признан опасным для здоровья.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.
Обновлено в 00:13
Культура
Депардье и Кустурица приедут на форум в Крым
Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле в Крыму.
Обновлено в 03:55
Политика
Гендиректор S7 Space покидает пост
Гендиректор частной космической компании S7 Space (входит в S7 Group) Сергей Сопов сообщил ТАСС, что в ближайшие дни покинет свой пост.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Испытания ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» прошли успешно
В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая предназначена для ракеты "Буревестник".
Обновлено в 01:37
Экономика
Власти Крыма отказали украинскому Приватбанку в возвращении активов
Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 02:48
Политика
Лужков оценил идею объединить Москву и Подмосковье
Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Эрдоган пояснил, что мешает Турции купить американские ЗРК Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что мешает его стране купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Мать и ребёнок были спасены из огня сотрудниками полиции в Кемерово
Женщину с больным ребёнком вытащили из горящего дома сотрудники ДПС города Кемерово. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Фигурант дела Политковской проходит плановое лечение в Рязани
Экс-сотрудник ГУ МВД Москвы Дмитрий Павлюченков, являющийся фигурантом уголовного дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, находится на плановом лечении в терапевтическом отделении медсанчасти в Рязани.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Весь Судан остался без электричества
Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»
Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Украина получит от США почти $700 млн на военные цели
Президент США Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов, одобренный конгрессом, о выделении Киеву помощи в размере почти $700 млн.
Обновлено в 03:30
Политика
Савченко призвала ввести санкции против украинской власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что давно пора вводить санкции в отношении руководства Украины.
Обновлено в 02:46
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян
Советская и украинская актриса Ада Роговцева призвала граждан Украины изолироваться от россиян из-за их якобы снисходительного отношения.
Обновлено вчера в 14:29
Единоборства
Усик и Поветкин могут провести бой 18 мая в Чикаго
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90МС
Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, опубликовано телеканалом "Звезда".
Обновлено вчера в 18:55
Хоккей
Наместников признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников признан второй звездой по итогам матчей регулярного чемпионата НХЛ, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 03:11
Транспорт
Blablacar введет в России онлайн-платежи
Сервис поиска автопопутчиков BlaBlaCar планирует ввести онлайн-платежи между автовладельцами и попутчиками в России, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился принять план постоянного развертывания вооруженных сил страны для защиты от возможной угрозы нападения.
Обновлено вчера в 20:43
Кино
Организаторы отказались от идеи вручать «Оскар» во время рекламы
Обновлено вчера в 21:01
Транспорт
Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости
«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в Иллинойсе
По меньшей мере пять человек погибли в пятницу в результате стрельбы в городе Аврора (штат Иллинойс) в здании компании Henry Pratt.
Обновлено вчера в 19:56