Футбол

Енисей — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
Бомбардир.ру
вчера в 17:40

Енисей — Ахмат
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Енисей
Расстановка 4‑3‑3
55
Юрченко
  
3
Ятченко
  
63
Гаджибеков
  
2
Кичин
  
33
Занев
  
8
Огуде
  
7
Зотов
  
15
Фатуллаев
  
11
Саркисов
  
48
Кутьин
  
10
Комков
  
16
Городов
  
15
Семенов
  
4
Анхель
  
3
Плиев
  
40
Уциев
  
14
Раванелли
  
8
Думбия
  
6
Гащенков
  
13
Мохаммади
  
95
Митришев
  
17
Мбенг
  
Ахмат
Расстановка 3‑5‑2
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