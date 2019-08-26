Экономика

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услугИзвестия 17:01

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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«Почта России» попросила 85 млрд рублей на торговлю алкоголем и лекарствами

«Почта России» попросила выделить из бюджета порядка 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также для создания возможности продавать алкоголь и лекарства.
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