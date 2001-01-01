Футбол

Эмери хочет видеть в «Арсенале» Морено
Спорт-Экспресс
02:18

Как сообщает The Mirror, интерес к 26-летнему испанцу проявляет "Арсенал". С его помощью "канониры" хотят заменить Начо Монреаля, чей контракт истекает следующим летом. Инициатором приглашения Морено стал главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери, который работал с игроком в "Севилье".
Спорт-Экспресс02:18

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Эмери хочет видеть в «Арсенале» Морено

Спорт-Экспресс02:18

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Матч ТВвчера в 23:57

Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»

Sportbox.RUвчера в 23:57
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Футбол

Россия проиграла Швеции в Лиге наций

Сборная России по футболу проиграла Швеции в решающем матче Лиги наций за право подняться в дивизион А. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу скандинавов.
Обновлено в 03:29
Футбол

Селихов: «В первые моменты после травмы было не особо тяжело»

Обновлено в 04:13
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 03:45
Футбол

Муниаин продлил контракт с «Атлетиком» до 2024 года

Новое соглашение действует до 30 июня 2024 года. 25-летний футболист выступает за первую команду "Атлетика" с 2009 года.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года

Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено в 03:50
Футбол

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского "Реала" Хулен Лопетеги может возглавить национальную команду США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Футбол

Болельщики «Спартака» потребовали от Федуна продать Глушакова

Обновлено в 03:58
Футбол

Агент Погба провел переговоры с «Ювентусом»

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола провел переговоры с руководством «Ювентуса».
Обновлено в 03:20
Футбол

Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»

Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 03:01
Футбол

Тренеры клубов РПЛ выступили за внедрение системы VAR в России

Тренеры и руководители клубов Российской премьер-лиги (РФПЛ) выступили за внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России, заявил РИА Новости президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
Обновлено в 03:11
Футбол

«ПСЖ» не хочет отпускать Рабьо бесплатно и готов продать его в январе

Как уже сообщалось, главным претендентом на Рабьо является «Барселона», однако желание «ПСЖ» продать хавбека в январе может внести изменения в список фаворитов.
Обновлено в 03:19
Футбол

Игроки «ПСЖ» стали участниками розыгрыша

Обновлено в 01:21
Футбол

«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

"Спартак" поздравил с 25-летием защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию.
Обновлено в 01:27
Футбол

Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 03:00
Футбол

Спортивный директор «Арсенала»: «Черевченко хорошо знает наших игроков, а времени на раскачку нет»

Немаловажным фактором стало и то, что Игорь Геннадьевич хорошо знает многих игроков «Арсенала», а у нас нет времени на раскачку.
Обновлено в 03:14
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