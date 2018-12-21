с чего всё началось

Два майонеза «Слобода» и «Московский провансаль», как выяснили в лаборатории, не выдержали проверку по показателю «стойкость эмульсии» - расслоение эмульсии с отделением жира считается серьезным недостатком, говорят в «Росконтроле».

Эксперты выяснили, какой майонез не испортит новогодний оливье

Транспорт Транспорт Проезд в московском транспорте подорожает с января "Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.

Транспорт Транспорт На МЦД построили новый участок железной дороги

Транспорт Транспорт На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.

Общество Общество Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».

Общество Общество Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.

Общество Общество Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.

Путешествия Путешествия Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, вылет ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Общество Общество В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков В Санкт-Петербурге на 59-м году жизни умер миллиардер Игорь Минаков.

Общество Общество Рижский митрополит оказался агентом КГБ Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.

Транспорт Транспорт Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.

Общество Общество На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.

Общество Общество В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России Около двух миллионов иностранных мигрантов, по подсчетам полицейских, находятся в настоящее время на территории России нелегально.

Общество Общество Выяснилось, сколько россиян хранят елку до лета Эксперты компании MARC выяснили, что около 4% россиян выбрасывают новогоднюю елку только летом, еще у 11% соотечественников праздничное дерево стоит дома до марта.

Транспорт Транспорт ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.