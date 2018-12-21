Общество

Эксперты выяснили, какой майонез не испортит новогодний оливье
Доктор Питер
07:58

Два майонеза «Слобода» и «Московский провансаль», как выяснили в лаборатории, не выдержали проверку по показателю «стойкость эмульсии» - расслоение эмульсии с отделением жира считается серьезным недостатком, говорят в «Росконтроле».
Доктор Питер07:58
с чего всё началось
Проект «Росконтроль» проверил
 8 брендов майонеза: «Слобода», «Московский провансаль», «СКИТ», «Ряба», «Просто», «Вкуснотека», «Каждый день», «Подворье».
Полит.ру05:09

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Технолог объяснил, чем опасен майонез, который не прошел проверку Росконтроля

РЕН ТВ07:54

Назван лучший майонез в российских магазинах

ФАН05:00

«Росконтроль» назвал опасные марки майонеза

Московский Комсомолец04:54

Лучший майонез для оливье определили в России

Телеканал 360°04:07

Эксперты «Росконтроля» назвали лучший отечественный майонез

Известия03:43

Оливье майонезом не испортишь. «Росконтроль» назвал лучший провансаль

Life.ru03:15

«Росконтроль» выяснил, какой провансаль испортит оливье

Вечерняя Москва02:18
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Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Транспорт

Проезд в московском транспорте подорожает с января

"Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей.
Обновлено в 08:22
Транспорт

На МЦД построили новый участок железной дороги

Обновлено в 07:31
Транспорт

На «Победу» подали в суд за платную регистрацию на рейсы за границей

Суть иска на сайте суда не раскрывается, однако в прокуратуре пояснили, что просят обязать авиакомпанию исключить из правил перевозки пассажиров и багажа норму, согласно которой услуга регистрации на рейс на стойках иностранных аэропортов является платной.
Обновлено в 04:41
Общество

Росгвардия подаст в суд на РБК за публикации о поставках

Росгвардия обратится в суд после публикаций РБК о поставках в ведомство продовольствия мясокомбинатом «Дружба народов».
Обновлено в 06:48
Общество

Комитет Совфеда поддержал закон об ответственном отношении к животным

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал в четверг и рекомендовал палате ободрить закон об ответственном обращении с животными, который запрещает любые проявления жестокости к ним и устанавливает правила и порядок по их содержанию.
Обновлено вчера в 03:48
Общество

Гидрометцентр: Москва встретит Новый год со снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что москвичи и гости столицы будут встречать Новый год со снегом.
Обновлено в 04:33
Путешествия

Китай согласовал последний вывозной рейс российских туристов с Хайнаня

Китайские власти согласовали последний вывозной рейс туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня, вылет ожидается в ближайшее время, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Обновлено в 06:40
Общество

В Петербурге умер миллиардер Игорь Минаков

В Санкт-Петербурге на 59-м году жизни умер миллиардер Игорь Минаков.
Обновлено в 08:00
Общество

Рижский митрополит оказался агентом КГБ

Писательница Елена Екатериничева в интервью радиостанции рассказала, что после провозглашения независимости Латвии митрополит Рижский Александр незаконно передал под управление Ищенко 45 церковных объектов, которые церковь получила от государства.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Центр Москвы перекроют 26 декабря из-за новогодней елки в Кремле

Накануне, 20 декабря, руководитель центра Вадим Юрьев отметил, что в день проведения общероссийской елки в Москве прогнозируются 10-балльные пробки, поскольку на новогоднее представление приедут дети со всех регионов России.
Обновлено в 07:01
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

В банке «Нейва» в Екатеринбурге установили новогоднюю елку из настоящих купюр на общую сумму 1,2 миллиона долларов и 1,1 миллиона евро, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:09
Общество

В МВД назвали число нелегальных мигрантов в России

Около двух миллионов иностранных мигрантов, по подсчетам полицейских, находятся в настоящее время на территории России нелегально.
Обновлено в 06:46
Общество

Выяснилось, сколько россиян хранят елку до лета

Эксперты компании MARC выяснили, что около 4% россиян выбрасывают новогоднюю елку только летом, еще у 11% соотечественников праздничное дерево стоит дома до марта.
Обновлено в 02:41
Транспорт

ФАС вынесла предупреждение Аэрофлоту о ценах на внутренние рейсы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила «Аэрофлот» о необходимости повышения прозрачности алгоритмов ценообразования на рейсах по России.
Обновлено в 06:40
Общество

Реставрация кинотеатра «Художественный» в Москве начнется в 2019 году

Обновлено в 08:35
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