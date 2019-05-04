Экономика

Эксперты оценили риски рецессии российской экономики в 2019 годуБизнес.Ру 14:40

В качестве мер эксперт предлагает тотальную приватизацию и снижение налоговой нагрузки. Ранее глава Минэкономразвития не увидел рисков для рецессии российской экономики в этом году.
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Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале. Об этом говорится в макропрогнозе РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия». Впрочем, опрошенные «Известиями» эксперты настроены более пессимистично.
Известиявчера в 17:02

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Эксперты оценили риски рецессии российской экономики в 2019 году

Бизнес.Ру14:40

Вероятность рецессии в России снизится до 10%

Саминвестор01:35

Риск рецессии российской экономики снижается

News.ru03:00

Экономисты рассказали о снижении рисков рецессии в России

Телеканал 360°02:12

Бензин в РФ продолжит дорожать – экономист Делягин о налоговом манёвре

REGNUM05:06

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Известиявчера в 17:02

Правительство РФ умалчивает все более заметный экономический спад

Militaryarms.ruвчера в 13:18
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Футбол

Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Хоккей

«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Происшествия

В одесской колонии заключенные подняли бунт

Беспорядки и массовый бунт устроили заключенные Южной колонии общего режима № 51 в Одессе.
Обновлено в 05:26
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено в 14:42
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Футбол

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Футбол

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

В матче группового этапа чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Катар 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте провел защитник киевского Динамо Денис Попов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе

Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Политика

Чайка предложил прокурору Дагестана возглавить ведомство в Москве

Генпрокурор России рекомендовал на должность прокурора Москвы Дениса Попова, занимавшего аналогичную должность в Дагестане, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Авто

Студенты готовят грузовой пикап на базе Skoda Kodiaq Mountiaq

35 студентов дизайнерской школы чешского бренда Skoda занялись созданием нового концептуального пикапа.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок патронов Пентагону

Россия будет готова поставлять американской стороне боеприпасы для стрелкового оружия, если Вашингтон отменит соответствующие санкции – так в корпорации "Ростех" прокомментировали сообщения Контрактного командования армии США о закупках Пентагоном патронов, использующихся в пистолетах ПМ, ТТ, а также в автоматах и пулеметах системы Калашникова.
Обновлено в 15:04
Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков

Обновлено в 10:09
Спорт

Гимнастка Семенова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 14:21
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по Сирии

Израиль произвел ракетную атаку по деревне в провинции Кунейтра в Сирии. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает SANA.
Обновлено в 14:49
Здоровье

Психотерапевт рассказал, к чему может привести хроническая усталость

Александр Федорович, врач-психотерапевт заявил, что хроническая усталость может привести к таким заболеваниям как язва желудка и бронхиальная астма.
Обновлено в 14:21
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Политика

Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин принимал меры против компании Apple в ответ на решение Вашингтона внести китайскую фирму в чёрный список.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Авто

В Набережных Челнах открыли завод каркасов кабин «КамАЗа» и Daimler

В Набережных Челнах автопроизводители «Камаз» и Daimler торжественно открыли новый завод по производству каркасов кабин для грузовиков.
Обновлено в 09:42
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