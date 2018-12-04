4 декабря 2018 года стало известно, что на одной из участков кривой доходности государственных облигаций США впервые с 2007 года появилась инверсия, которая может предшествовать экономической рецессии.

Финансы Финансы Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.

Финансы Финансы Российский рынок акций открылся резким снижением индексов Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.

Финансы Финансы Минфин: несмотря на санкции, зарубежные инвесторы доверяют госдолгу РФ О сохранении доверия иностранных инвесторов к российским долговым бумагам благодаря успешному размещению евробондов РФ, номинированных в евро, отмечает Минфин РФ.

Финансы Финансы Китай намерен поддержать рынок труда Госсовет Китая в среду объявил о намерении осуществить меры стимулирования занятости на фоне появляющихся признаков ослабления рынка труда страны, сообщает Dow Jones.

Финансы Финансы Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1% Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

Финансы Финансы Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.

Финансы Финансы Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк 4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.

Финансы Финансы Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.

Финансы Финансы Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки России поможет выдержать внешние экономические шоки относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29 процентов от ВВП).

Финансы Финансы Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

Финансы Финансы Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.

Финансы Финансы Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25% "Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.

Финансы Финансы Курс доллара подстерегает неприятный сюрприз По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.

Финансы Финансы ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.