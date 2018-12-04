Финансы
Эксперты нашли на долговом рынке США признаки надвигающейся рецессии
Эксперты нашли на долговом рынке США признаки надвигающейся рецессииСаминвестор02:56
4 декабря 2018 года стало известно, что на одной из участков кривой доходности государственных облигаций США впервые с 2007 года появилась инверсия, которая может предшествовать экономической рецессии.
Саминвестор02:56
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Финансы
Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита
Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 03:27
Финансы
Российский рынок акций открылся резким снижением индексов
Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
Обновлено в 02:56
Финансы
Минфин: несмотря на санкции, зарубежные инвесторы доверяют госдолгу РФ
О сохранении доверия иностранных инвесторов к российским долговым бумагам благодаря успешному размещению евробондов РФ, номинированных в евро, отмечает Минфин РФ.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы
Китай намерен поддержать рынок труда
Госсовет Китая в среду объявил о намерении осуществить меры стимулирования занятости на фоне появляющихся признаков ослабления рынка труда страны, сообщает Dow Jones.
Обновлено в 02:22
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы
Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке
Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.
Обновлено в 02:25
Финансы
Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк
4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы
Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку
Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы
Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки
России поможет выдержать внешние экономические шоки относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29 процентов от ВВП).
Обновлено вчера в 09:13
Финансы
Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit
Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено в 00:37
Финансы
Курс доллара подстерегает неприятный сюрприз
По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.
Обновлено вчера в 11:43
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено вчера в 15:19
Финансы
Турецкая лира наращивает темпы падения
Турецкая лира по отношению к доллару на торгах во вторник 4 декабря ослабла на 3% и достигла самого низкого значения с 20 ноября на уровне 5.4 за единицу валюты США.
Обновлено вчера в 10:02