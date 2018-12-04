Финансы

Эксперты нашли на долговом рынке США признаки надвигающейся рецессии
Саминвестор
02:56

4 декабря 2018 года стало известно, что на одной из участков кривой доходности государственных облигаций США впервые с 2007 года появилась инверсия, которая может предшествовать экономической рецессии.
Саминвестор02:56

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Эксперты нашли на долговом рынке США признаки надвигающейся рецессии

Саминвестор02:56

Уолл-стрит закрылась резким снижением из-за беспокойства об экономике, торговле

Financial One01:21

Рынок госдолга США показал первый признак экономической рецессии

РБКвчера в 11:47

Рынок акций США получил «черную метку»

Profinance.ruвчера в 04:06

Тревожный сигнал: ФРС придется заканчивать с повышением ставок?

Вести.Финанс03 декабря в 23:19
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Финансы

Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита

Сбербанк поднимает верхнюю возрастную границу для получения потребительского кредита.
Обновлено в 03:27
Финансы

Российский рынок акций открылся резким снижением индексов

Американские фондовые индексы завершили резким падением торги во вторник после роста накануне, вызванного оптимизмом по поводу урегулирования торговых противоречий между США и Китаем.
Обновлено в 02:56
Финансы

Минфин: несмотря на санкции, зарубежные инвесторы доверяют госдолгу РФ

О сохранении доверия иностранных инвесторов к российским долговым бумагам благодаря успешному размещению евробондов РФ, номинированных в евро, отмечает Минфин РФ.
Обновлено вчера в 20:17
Финансы

Китай намерен поддержать рынок труда

Госсовет Китая в среду объявил о намерении осуществить меры стимулирования занятости на фоне появляющихся признаков ослабления рынка труда страны, сообщает Dow Jones.
Обновлено в 02:22
Финансы

Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%

Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено вчера в 11:14
Финансы

Минфин Украины одолжил более $3,5 млн на внутреннем рынке

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) выпустило министерство финансов на сумму $3,771 млн, сообщает 5 декабря УНИАН.
Обновлено в 02:25
Финансы

Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк

4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы

Покупатели дорогих новостроек стали чаще привлекать ипотеку

Покупатели на рынке премиальных и элитных новостроек Москвы, по данным Urbanus.ru, стали в полтора раза чаще обращаться к заемным средствам, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:18
Финансы

Всемирный Банк назвал, что поможет РФ выдержать внешние шоки

России поможет выдержать внешние экономические шоки относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29 процентов от ВВП).
Обновлено вчера в 09:13
Финансы

Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit

Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено вчера в 05:35
Финансы

Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд

Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 01:08
Финансы

Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено в 00:37
Финансы

Курс доллара подстерегает неприятный сюрприз

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1355 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 113,09 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,67 иены за доллар, индекс доллара уменьшался на 0,32% до 96,73 пункта.
Обновлено вчера в 11:43
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках

Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено вчера в 15:19
Финансы

Турецкая лира наращивает темпы падения

Турецкая лира по отношению к доллару на торгах во вторник 4 декабря ослабла на 3% и достигла самого низкого значения с 20 ноября на уровне 5.4 за единицу валюты США.
Обновлено вчера в 10:02
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