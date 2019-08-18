Финансы

Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евроРоссийская газета 23:00

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На российском фондовом и валютном рынках на этой неделе наблюдался так называемый уход из риска. Рубль, а также индексы ММВБ и РТС дружно снижались. Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.
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Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евро

Российская газета23:00
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