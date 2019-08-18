Финансы
Эксперт: У рубля появился шанс взять реванш у доллара и евроРоссийская газета 23:00
На российском фондовом и валютном рынках на этой неделе наблюдался так называемый уход из риска. Рубль, а также индексы ММВБ и РТС дружно снижались. Потери российской валюты по отношению к доллару превысили 1,9 процента, а к евро составили 0,9 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Кино
Умер создатель мультипликационного кролика Роджера
В Британии умер мультипликатор Ричард Уильямс, нарисовавший популярных персонажей кролика Роджера и Джессику Рэббит.
Обновлено в 15:59
Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе
Обновлено в 17:55
Авто
Rolls-Royce представил коллекцию эксклюзивных пастельных тонов
Специальная серия Rolls-Royce, получившая название Pastel Collection, включает в себя модели Ghost, Dawn и Wraith.
Обновлено в 03:15
Авто
Toyota Land Cruiser получила чехлы на сиденья из овчины
Обновлено в 11:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане
Обновлено в 21:36
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за инцидент с самолетом Шойгу
Читатели испанского издания El Confidencial раскритиковали собственные ВВС за инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу, который летел над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении двух истребителей.
Обновлено в 05:15
Общество
Эксперт Минздрава предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
В России следует запретить продажу спиртных напитков в магазинах, открытых в многоквартирных домах, заявил внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн.
Обновлено в 20:30
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Политика
Порошенко назвал главные страхи России
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия боится единства и решительности страны.
Обновлено в 20:16
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Политика
У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам
Украинские "бюджетники" пройдут в торжественном параде 24 августа абсолютно добровольно.
Обновлено в 15:02
Наука
Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни
Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено в 12:15
Экономика
Прожиточный минимум пенсионера повысят в Забайкалье до 9832 руб
Величину прожиточного минимума пенсионера на 2020 год в Забайкалье предложили повысить на 11,2% - до 9832 рублей.
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России
Обновлено в 22:08
Здоровье
Московская школьница узнала о беременности во время родов
Обновлено в 20:29
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Политика
В Москве сегодня пройдет несколько протестных акций
С 14 часов на Бульварном кольце ожидается серия одиночных пикетов в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
«77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту», «Бенфика» обыграла «Белененсеш»
«Порту» набрал первые очки в новом сезоне. Чуть раньше «Бенфика» без особых проблем одолела в гостях «Белененсеш».
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Общество
Несколько десятков жилых домов подтоплены паводком в Хабаровске
В Хабаровском крае подтоплено 180 приусадебных участков, 90 дачных и свыше 320 земельных участков, а также более полусотни жилых домов.
Обновлено в 20:46
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2
Обновлено в 14:25
Здоровье
Заболевшая канадка рассказала о первых симптомах рака кожи
Обновлено в 03:05
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Происшествия
По факту ДТП в Перми возбуждено уголовное дело
Обновлено в 16:27