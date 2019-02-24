Футбол

Экс-игрок «Анжи» и ЦСКА Траоре продолжит карьеру в ВенгрииSport24.ru 13:27

Бывший форвард московского ЦСКА Ласина Траоре продолжит карьеру в венгерском «Уйпеште». С июля 2018 года ивуариец оставался без клуба после расторжения контракта с «Монако». Траоре провел три с половиной года в чемпионате России, выступая за «Кубань», «Анжи» и ЦСКА.
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Бывший футболист ЦСКА Траоре перешел в венгерский «Уйпешт»

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Бывший форвард ЦСКА продолжит карьеру в Венгрии

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Экс-игрок «Анжи» и ЦСКА Траоре продолжит карьеру в Венгрии

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Sportbox.RU10:58

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Бывший форвард ЦСКА и «Монако» Траоре стал игроком венгерского «Уйпешта»

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
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