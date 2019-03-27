Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 годаСпорт-Экспресс вчера в 16:02

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры. 32-летний футболист покинул "Астон Виллу" летом 2018 года и с тех пор не смог найти новую команду. За клуб из Бирмингема он выступал с 2005 года с перерывами на аренду в "Уотфорд" и "Шеффилд Уэнсдэй".

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

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