Футбол

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 годаСпорт-Экспресс вчера в 16:02

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры. 32-летний футболист покинул "Астон Виллу" летом 2018 года и с тех пор не смог найти новую команду. За клуб из Бирмингема он выступал с 2005 года с перерывами на аренду в "Уотфорд" и "Шеффилд Уэнсдэй".
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

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Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года

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Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

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Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

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Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Sport24.ruвчера в 15:39

Легенда «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру. Сказал, что не смог представить себя в другом клубе

Sports.ruвчера в 17:25
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