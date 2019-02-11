Джонс: «При Моуринью „МЮ“ выглядел посмешищем»Евро-футбол.ру 02:20

Защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс считает, что команда под руководством португальца Жозе Моуринью выглядела посмешищем.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Нашелся пропавший капитан «Норда» Владислав Горбенко, капитан задержанного украинцами судна «Норд», нашелся в Крыму. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Политика Сурков описал историческую роль «большой политической машины Путина» В России сложилось государство нового типа, которое станет «средством выживания и возвышения российской нации» на весь предстоящий век, считает помощник президента России Владислав Сурков.

Происшествия В Белоруссии школьник убил учительницу и ученика В городе Столбцы Минской области ученик средней школы нанес ножевые ранения учительнице и трем школьникам.

Армия и оружие В Польше похвастались «похоронным» для России приобретением Польский военный эксперт Максимилиан Дура заявил о том, что его страна "похоронила" российские надежды на удержание морских транспортных путей на Балтике.

Транспорт В Москве пройдут испытания беспилотного трамвая Испытания первого в России беспилотного трамвая начнутся в ближайшие несколько недель по маршруту №17 Останкино — Медведково в Москве, сообщают «Ведомости».

Космос Российский спутник засек неизвестные науке физические явления "Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.

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Космос NASA опубликовало сделанную марсоходом Curiosity панораму Марса NASA опубликовало на своем сайте панорамное видео Марса, сделанное американским марсоходом Curiosity.

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Экономика Российская система «Платон» заработает в Индии Потери достигают $14 млрд Как сообщил в понедельник ТАСС советник Национального агентства автомобильных магистралей Индии Ананд Шеной, индийская сторона с заинтересованностью ждет введения российской системы на дорогах.

Общество У Coca-Cola появится новый вкус Компания Coca-Cola впервые за 10 лет выпустит напиток с новым вкусом — апельсина и ванили. Об этом сообщается в пресс-релизе от 8 февраля.

Кино «Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.

Происшествия Тело женщины найдено в доме шансонье в Москве В столичном доме шансонье, известного под псевдонимами Ося Солнцев и Остап из Солнцево, нашли тело женщины.

Общество Режим ЧС ввели на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Ранее News.ru писал о том, что мальчик, найденный в лесу штата Северная Каролина после двух дней поисков, рассказал о том, что жил с медведем.

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Армия и оружие Министр обороны Британии предупредит РФ о высокой цене за провокации После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».