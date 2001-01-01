Джибриль Сидибе: «С этим составом „Монако“ может добиться большего»Спорт-Экспресс 02:21

Все сосредоточены не общей цели. С этим составом мы можем добиться большего. Не хочу говорить много, но мы на правильном пути.

Джибриль Сидибе: «С этим составом „Монако“ может добиться большего»

Политика СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.

Общество Водительское удостоверение станет электронным Напомним, что в этом году даже паспорта автомобилей станут электронными.

Музыка Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении» Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.

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Общество В Госдуме предложили штрафовать за незаконную эвакуацию машин Депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает установить штрафы за задержание и эвакуацию автомобиля без составления полагающегося в таких случаях протокола.

Армия и оружие Эсминец США вошел в порт Одессы Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

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Происшествия Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.

Происшествия ФСИН отрицает отстранение начальника колонии, где сидел Цеповяз Начальник исправительной колонии (ИК) № 3 в Амурской области, где отбывал наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, не был отстранен от работы, а ушел в отпуск, заявили в пресс-службе регионального ФСИН «Интерфаксу».

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