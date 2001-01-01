Футбол

Джибриль Сидибе: «С этим составом „Монако“ может добиться большего»Спорт-Экспресс 02:21

Монако — Лион
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Луи II»
12′
Марсал
Ферлан Менди
Желсон Мартинш
18′
Маркуш Лопеш
27′
28′
Мартен Терье
39′
Мартен Терье
Мемфис Депай
Джибриль Сидибе
52′
Камиль Глик
70′
Александр Головин
Жан-Эде Ахолу
81′
81′
Уссем Ауар
Максвелл Корне
Желсон Мартинш
Карлос Винисиус
90′+1′
Радамель Фалькао
90′+3′
Все сосредоточены не общей цели. С этим составом мы можем добиться большего. Не хочу говорить много, но мы на правильном пути.
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Джибриль Сидибе: «Это был классный вечер, „Монако“ находится на правильном пути»

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Джибриль Сидибе: «Это был классный вечер, „Монако“ находится на правильном пути»

Sportbox.RU03:43

Джибриль Сидибе: «С этим составом „Монако“ может добиться большего»

Спорт-Экспресс02:21
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