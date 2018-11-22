Ивуарийский футболист, нападающий американского клуба «Финикс Райзинг». Игрок сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир в истории сборной Кот-д’Ивуара. Лучший бомбардир среди иностранных игроков в истории английского клуба «Челси». По общему количеству голов за «Челси» занимает 2-е место. Первый африканский футболист, забивший 100 голов в английской Премьер-лиге.

Жозе Моуринью Португальский футболист

Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.