Футбол
Дриусси: возможно всё, вы вчера видели «Атлетико»Нева Спорт 15:48
Лига Европы, 1/8 Финала
Стадион «Эль-Мадригал»
Аргентинский нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси заявил, что в ответном матче «Зенита» и «Вильярреала» в Лиге Европы результат может быть абсолютно любым. Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.
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Пройдет ли «Зенит» «Вильярреал» после 1:3 в Петербурге? Дриусси знает, как это сделать
Спорт день за днем13:43
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