Дриусси: возможно всё, вы вчера видели «Атлетико»Нева Спорт 15:48

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси заявил, что в ответном матче «Зенита» и «Вильярреала» в Лиге Европы результат может быть абсолютно любым. Об этом футболист рассказал на предматчевой пресс-конференции.

Дриусси: возможно всё, вы вчера видели «Атлетико»

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